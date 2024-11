L'Atalanta colle une tarte aux Young Boys, de Ketelaere héros de la soirée

Young Boys 1 – 6 Atalanta

Buts : Ganvoula (26e) pour les Suisses // Retegui (9e et 39e), De Ketelaere (28e et 56e), Kolašinac (32e) et Samardžić (90e) pour les Bergamasques.

Avec la nouvelle formule, il y a même des matchs d’entraînement en Ligue des champions.

L’Atalanta Bergame s’est défoulé face aux Young Boys, trop jeunes pour exister. Le dernier vainqueur de la Ligue Europa a soigné ses stats et atteint provisoirement la quatrième place de la Ligue des champions. La soirée porte le sceau de Charles de Ketelaere : deux buts et trois passes dé pour le joli Belge. Il a étalé toute sa palette : une magnifique passe en profondeur pour Mateo Retegui (0-1, 9e), un but de filou après un corner (1-2, 28e), une profondeur de footballeur américain pour l’ancien marseillais Sead Kolašinac (1-3, 32e), une passe léchée pour Retegui (1-4, 39e), et une frappe entrée de surface, pied gauche (1-5, 56e). En fin de match, il n’a rien fait, mais alors rien du tout, puisque le Serbe Lazar Samardžić s’est chargé du festival pour rentrer sur son pied gauche (1-6, 90e).

Face à une équipe qui n’aura marqué d’une puissante tête (merci Silvere Ganvoula) pour faire illusion deux minutes, l’Atalanta passe provisoirement quatrième de la Ligue des champions. C’est la septième victoire consécutive de l’équipe de Bergame.

La surprise de l’année ?

