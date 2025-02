Rafael Tolói pète littéralement un câble

Craquage à l’italienne.

Les soirées à élimination directe de Ligue des champions peuvent être compliquées à digérer pour certains joueurs. Certes, le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais parfois, la colère dépasse les limites. Ce fut le cas du défenseur italien Rafael Tolói lors de l’élimination, ce mardi, de l’Atalanta contre le Club Bruges (1-3).

Humiliation en 4k

À la 86ᵉ minute, alors que les destins semblaient scellés, le latéral Maxim De Cuyper a donné un léger coup d’épaule au capitaine bergamasque lors d’une remise en jeu. Ce dernier, visiblement tendu et enragé par la défaite, a tenté de lancer le ballon sur son adversaire. Mais il rate son geste et tombe par terre. Une situation humiliante qui a dû alimenter sa propre colère. Ainsi, il se relève et court vers le Belge qui se replace tranquillement. Rafael Tolói saute sur Maxim De Cuyper et les deux hommes tombent par terre. Une agression qui lui vaut un carton rouge immédiat.

Filmée au ralenti, cette scène a provoqué beaucoup de réactions. Le pétage de câble de Tolói est d’autant plus surprenant qu’il est capitaine de son équipe et l’un des joueurs les plus expérimentés de son effectif. Bref, sale soirée pour l’Atalanta.

TOLOI A PÉTÉ LES PLOMBS 😡 Le capitaine de l'Atalanta a complètement craqué lors de la défaite des siens après un petit coup d'épaule de De Cuyper 💥#ATACLU | #UCL pic.twitter.com/0J1uDOWFKw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2025

Les nerfs à vif.

