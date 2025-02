Il y a de l’eau dans Gasp’.

Gian Piero Gasperini est un vrai mauvais perdant. Le troisième de Serie A s’est incliné dans la polémique ce mercredi lors du barrage aller de la Ligue des champions face au Club Bruges. En effet, c’est un penalty très litigieux accordé aux Belges dans les derniers instants du match qui a permis à ces derniers de l’emporter.

Gustaf Nilsson permet à Bruges de l'emporter en toute fin de match grâce à un penalty généreux ! 😱 Êtes-vous d'accord avec la décision de l'arbitre ?#BRUATA | #UCL pic.twitter.com/clFU2i2m0K — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2025

Cela a provoqué la fureur des Italiens, notamment celle de leur entraîneur, qui n’a pas caché sa colère en conférence d’après-match : « Il n’y a plus de cohérence dans le règlement. […] Cela en dit long sur le football d’aujourd’hui, quelque chose qui est allé bien au-delà de ce que les joueurs, les managers et les fans pensent qu’il devrait être. Le football est dirigé par un groupe de personnes qui a complètement bouleversé les règles du jeu. […] La tricherie est omniprésente dans le football, elle s’empare de l’Europe, tandis qu’en Italie, elle est omniprésente. Le football n’est donc plus celui que nous connaissons », a-t-il déclaré selon les images de Bein Sports.

Le football il a changé.

En Ligue des champions, un arbitrage défaillant