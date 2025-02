Bruges se paie encore l’Atalanta !

Atalanta 1-3 Bruges

Buts : Lookman (46e) // Talbi (3e, 27e) et Jutgla (45e+3)

Expulsion : Toloi (87e) pour la Dea

Bons baisers de Bruges !

Déjà battue au match aller, l’Atalanta a encore mordu la poussière face à Bruges ce mardi (1-3). Les Belges ont plié la partie en première période. Chemsdine Talbi a vite cueilli les Bergamasques en plaçant sa frappe croisée dans le petit filet (0-1, 3e). Il a remis ça, en opportuniste, pour conclure la chevauchée fantastique d’Ardon Jashari (0-2, 27e). Ferran Jutgla en a remis une couche juste avant la mi-temps, alors que la Dea enchaînait les occasions. Au bout d’un contre, l’Espagnol a claqué une demi-volée ébouriffante aux 20 mètres pour poser le dernier clou du cercueil italien (0-3, 45e+3).

LE COUP DE TONNERRE À BERGAME ⚡️⚡️ Bruges mène TROIS À ZÉRO face à l'Atalanta de Gasperini 🤯#UCL | #ATABRU pic.twitter.com/Yop3n9UdRl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2025

Ademola Lookman a réduit l’écart sur un centre de Davide Zappacosta (46e, 1-3), mais a ensuite vu son penalty repoussé par Simon Mignolet (61e). Une soirée à oublier, encore plus pour Toloi, qui a totalement pété les plombs en fin de match. Agacé par le coup d’épaule de Maxim De Cuyper, il a voulu répliquer en lui envoyant le ballon en pleine tête, mais s’est lamentablement foiré à cause d’une glissade au moment fatidique. Bien décidé à se venger, il a donc foncé comme un bœuf dans le dos du Belge pour gagner un carton rouge bien mérité (87e). L’Atalanta confirme qu’elle a perdu la recette (trois victoires sur ses quatorze derniers matchs), et Bruges file logiquement en huitièmes de finale, avec Lille ou Aston Villa comme futur adversaire.

Allez, un petit « derby » face au LOSC !

