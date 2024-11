Mbappé, éclaircie en vue

Soyons francs : le rustique estadio municipal Butarque et ses 12 454 places n’étaient sans doute pas cochés comme l’un des rendez-vous de l’année par Kylian Mbappé. Pourtant, sur la pelouse de Leganés (14e de Liga), l’aventure madrilène du capitaine des Bleus a peut-être pris un tournant. Sans parler d’avènement (loin de là), le Français gardera peut-être le souvenir d’un déclic ce dimanche 24 novembre 2024, lors d’un succès 3-0 des siens plein de signaux positifs pour lui et le Real Madrid, revenu à 4 points du FC Barcelone avec un match en retard à jouer. Et, surtout, en ayant peut-être trouvé la formule pour aligner Kylian Mbappé et Vinícius Júnior ensemble, sans en frustrer un. Même si l’absence du Brésilien pour trois semaines repousse le temps de la confirmation.

Bons baisers d’Anfield Road ?

Vinícius sur la touche, Mbappé va ainsi pouvoir continuer de croquer dans ce couloir gauche pendant quelque temps, alors que Carlo Ancelotti l’y a titularisé pour la première fois face à Leganés. Résultat ? D’entrée, un Kyk’s beaucoup plus tranchant et présent, sans pour autant être létal, à l’image d’un nouveau but refusé pour hors-jeu (10e), signe d’une impatience certaine. Mais après un mois sans marquer et deux trêves internationales loin de Clairefontaine, le capitaine des Bleus a mis fin à de longues semaines d’attente sur un caviar de Vinícius, qui l’a servi face au but vide, avant la pause. De quoi booster la confiance du Tricolore, très en vue dans le premier acte, avant de rentrer un peu plus dans le rang lors du second, alors qu’Ancelotti l’avait replacé dans l’axe.

😳 OLÉ ! 🔥 1 minute de jeu et Kylian Mbappé fait déjà le show !#action #LaLiga pic.twitter.com/mro9MMHTCS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2024

« Il a fait un très bon match. Il est plus habitué à jouer à ce poste et aujourd’hui, pour l’équipe comme pour lui, c’était mieux. Parce qu’il était plus frais que Vinícius, qui revenait de sélection, et le poste d’avant-centre est moins usant physiquement. Mais je trouve que les deux se trouvent de mieux en mieux », a d’ailleurs expliqué l’Italien. « Jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche. Ce que je veux, c’est bien jouer, aider l’équipe et marquer beaucoup de buts », a de son côté balayé le Français, diplomate. Son attitude a d’ailleurs été saluée par le capitaine adverse, Sergio Gonzalez : « Je veux mettre en avant son attitude, car elle est très bonne. C’est un exemple pour les enfants qui le regardent, il a eu un très bon comportement et de beaux gestes avec nous. Il y a des joueurs qui, sur le terrain, ne sont pas un exemple, mais Mbappé l’est. »

Un but pour lancer les siens (avant ceux de Valverde et Bellingham), des compliments du coach et même de l’adversaire, une presse madrilène qui a dégainé son premier acronyme BMV (Bellingham-Mbappé-Vinícius)… Tous les voyants passent peu à peu au vert pour Kylian Mbappé, pourtant auteur d’une prestation loin d’être éclatante à Leganés, à l’image de son face-à-face raté à la 82e. On retiendra toutefois les promesses de son entente grandissante avec Vinícius, au-delà de la passe décisive du Brésilien, même si cette dernière signifie beaucoup. Absent pour au moins trois semaines à cause de son biceps fémoral, le Ballon d’or qui ne l’a pas été laisse qui plus est le champ libre au Français pour quelques rencontres. À commencer par le choc à venir en Ligue des champions à Anfield, une pelouse bien plus dur à conquérir que l’estadio Butarque, face à des Reds en mode rouleau compresseur. Et ce, alors que le Real Madrid, après quatre journées, est 18e de C1 avec 6 points. Le genre de soirée, pour le coup, cochée par Kylian Mbappé.

