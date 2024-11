Jonas Martin donne l’un des secrets de la réussite brestoise en Ligue des champions

Secrets de Ty Zefs.

Mardi, le Stade brestois a rendez-vous à Barcelone pour y affronter le Barça au stade olympique de Montjuic. Le premier sommet d’une campagne de Ligue des champions brestoise aux airs d’idylle jusqu’à présent. Après quatre journées de phase de ligue, les Finistériens sont quatrièmes sur 36 et n’ont toujours pas perdu.

L’esprit de piraterie

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jonas Martin donne l’un des secrets de la réussite bretonne. « On a un groupe de fous ! On est un peu des timbrés sur le terrain, il faut nous voir aux entraînements, ça ne fait que râler, car on est des compétiteurs, on a horreur de la défaite, a-t-il expliqué. On a réussi à réunir travail, intensité, caractère, plus le talent de certains. Il y a une bonne alchimie entre les jeunes et les moins jeunes. Le coach dit souvent qu’on est des pirates et on le montre sur le terrain. »

Eric the King a construit une armée de zinzins.

