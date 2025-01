Pablo Correa affiche ses ambitions pour l’ASNL

Un meuble chez les Lorrains.

Pablo Correa a commencé son troisième mandat à l’AS Nancy-Lorraine en novembre 2023. Un peu plus d’un an plus tard, l’entraîneur uruguayen a hissé son club à la première place du championnat National. Dans un entretien accordé au site de la FFF, il a affiché ses ambitions pour l’ASNL : « Le but est de revenir en Ligue 2 parce que le modèle n’est pas viable en National. Après ça, il faut un peu d’ambition. Il faut revenir dans le circuit professionnel, mais si c’est pour seulement se maintenir en Ligue 2, ça risque d’aller plus vers le bas que vers le haut. »

Rêver plus grand… avec modération

L’ex-entraîneur de l’AJ Auxerre a également souligné la difficulté d’être – trop – ambitieux en tant que club d’une ville relativement petite. « Les grands clubs sont dans les grandes métropoles, poursuit Correa. Et encore plus aujourd’hui, avec le virage pris par le football moderne. Alors, il faut exister d’une autre manière. Il faut de l’ambition, mais pas des objectifs inatteignables. Il faut se réinventer en permanence. » Un objectif clair qui passera d’abord par une bonne performance contre Nîmes ce vendredi.

Qui s’y frotte s’y pique.

