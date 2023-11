Pablo Correa serait le nouvel entraîneur de Nancy

Il est de retour !

Pablo Correa serait le nouvel entraîneur de l’AS Nancy selon les informations de France Bleu Sud Lorraine. La nouvelle est tombée ce vendredi soir. Après la mise à pied de Benoît Pedretti mercredi, le club lorrain aurait jeté son dévolu sur son ancien technicien, qui a quitté l’ASNL il y a six ans. Toujours selon France Bleu, le club va officialiser son arrivée sur le banc samedi matin.

Ce ne serait pas son premier retour, puisqu’après avoir été à la tête de l’équipe première de 2002 à 2011, le Franco-Uruguayen était déjà revenu de 2013 à 2017. En 162 matchs avec Nancy, l’homme de 56 ans, sans club depuis 2022 et son passage à Virton, a remporté 68 rencontres avec l’ASNL, pour 43 nuls et 51 défaites, mais a surtout glané la Coupe de la Ligue en 2006 et a remporté deux fois la Ligue 2 en 2005 et 2016.

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure confiture.

