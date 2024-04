Nicolas Holveck est décédé

L’AS Nancy-Lorraine a annoncé ce lundi matin le décès de son président, Nicolas Holveck, à l’âge de 52 ans. Le dirigeant était revenu à l’ASNL l’été dernier, avant de se mettre en retrait de ses fonctions le 20 mars en raison d’une maladie contre laquelle il luttait depuis un peu plus de trois ans. Un cancer lui avait été diagnostiqué en 2021, alors qu’il était président du Stade rennais. Passionné de foot et de sport en général, Holveck avait besoin de son travail et de rester actif pour se battre.

Après dix-sept années passées à Nancy, son club de cœur, où il avait notamment occupé le poste de vice-président du club, Holveck avait rejoint l’AS Monaco en 2014 en tant que directeur général adjoint. Il était ensuite devenu président exécutif de Rennes entre 2020 et 2022. Le club lorrain a adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches, en rappelant que son président s’était « battu jusqu’au bout contre la maladie ».

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre président Nicolas Holveck. Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie et au nom de tout le club, des actionnaires jusqu'aux licenciés, nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus… pic.twitter.com/6Y5hwfLS25 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 8, 2024

