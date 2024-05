Jets de projectiles des supporters parisiens sur le gardien de l’OM, la finale de Gambardella suspendue

Gâcher ce qui doit être une fête, mode d’emploi.

En amont de la finale de la Coupe de France opposant le PSG à l’Olympique lyonnais samedi soir, le stade Pierre-Mauroy accueille la finale de la Coupe Gambardella, entre Nancy et l’OM. Un match malheureusement marqué par des jets de projectiles de la part des supporters parisiens à l’encontre du gardien marseillais, Aboubaka Dosso. Déjà visé un peu plus tôt, le jeune portier a failli recevoir un mât de drapeau après l’heure de jeu, alors qu’il buvait à côté de sa cage. L’arbitre a fait rentrer les deux équipes aux vestiaires, et le match a été suspendu une dizaine de minutes avant de pouvoir reprendre.

Les images du mât de drapeau lancés sur Aboubaka Dosso 🇫🇷, ce qui a provoqué l’arrêt du match !! 🤦🏻‍♂️ 🎥 @TopLu28__#TeamOM | #OMASNL pic.twitter.com/Sqp1qbmOcO — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) May 25, 2024

La K-Soce Team porte bien son nom…