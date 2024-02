Marseille remporte le premier Classique de 2024 face au PSG !

L’OM en route pour son seul trophée de la saison ?

À quelques heures de voir l’équipe première aller défier l’OL au Groupama Stadium, la jeune relève marseillaise a fait le boulot à l’OM Campus en remportant un Classique face au PSG en seizièmes de finale de Coupe Gambardella (1-1, 5-4 TAB). Ethan Mbappé et Édouard Michut étaient notamment présents côté parisien, mais ils n’ont pas pu empêcher une séance de tirs au but au couteau qui a basculé en faveur des Marseillais, conclue par un tir vainqueur de Kelyann Bezahaf. Plus tôt, Joane Gadou avait donné l’avantage à Paris sur un corner, avant qu’Enzo Sternal, considéré comme une réelle pépite, ne permette à l’OM d’égaliser sur penalty.

✅ BEZAHAF TRANSFORME LE DERNIERTIR AU BUT !!!!!!!!! L’OM EST QUALIFIÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | OM 5️⃣-4️⃣ PSG#OMPSG #Gambardella pic.twitter.com/tHhZXN1CSH — Le Phocéen (@lephoceen) February 4, 2024

Et comme vous pouvez le voir ci-dessus, un Classique reste un Classique, et une victoire se fête en bonne et due forme.

