L’OM dompte Lens et se replace

Olympique de Marseille 2-1 RC Lens

Buts : Aubameyang (1re) & Gueye (84e) pour l’OM // Saïd (77e) pour Lens

Avec trois défaites consécutives face au RC Lens, l’OM savait avant le coup d’envoi qu’il fallait se méfier de ces Sang & Or, qui ont souvent mis un coup d’arrêt aux ambitions marseillaises en championnat depuis deux ans. Mais, dans un Vélodrome qui n’a été conquis que par le PSG cette saison – toutes compétitions confondues –, les Marseillais ont mis fin à cette série négative, et signé leur première victoire en Ligue 1 depuis le 10 mars, face à Nantes. Arraché au courage plus qu’au talent, ce succès olympien permet à l’OM de revenir à deux points de la sixième place lensoise, à trois journées de la fin du championnat.

L’OM en mode turbo

À la traîne dans ce sprint final, les Marseillais ont lancé ce bras de fer de la dernière chance de la meilleure des manières, en appliquant à la lettre leur plan. Il a en effet suffi de 55 secondes pour voir l’OM faire trembler les filets, face à des Lensois encore aux vestiaires. Disposés en 5-3-2, les Phocéens ont transpercé le bloc sang & or en une passe en profondeur pour Iliman Ndiaye qui, sur la droite de la surface, a adressé un centre millimétré vers Pierre-Emerick Aubameyang. Seul Phocéen au milieu de cinq Lensois, le Gabonais a trouvé le moyen d’être le premier sur le ballon pour le reprendre de volée du plat du pied, et ajuster Brice Samba (1-0, 1re). De quoi faire exulter un Vélodrome plein comme un œuf, qui a vibré dans un premier acte animé.

Avec un plan de jeu clair – allonger vite dans le dos du RCL –, l’OM a en effet déséquilibré plus d’une fois les hommes de Franck Haise. Avec un peu plus de précisions, Amir Murillo aurait pu faire le break sur corner (11e), avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne bute sur Brice Samba en face-à-face (12e), et que Jordan Veretout ne dévisse un pointu audacieux (21e). Secoué par la verticalité tranchante du jeu marseillais, le RC Lens a toutefois répondu plus d’une fois, au point de nourrir des regrets à la pause. Malmené par le public lensois, Elye Wahi a transpiré le doute sur deux énormes situations (3e, 11e), tandis qu’Angelo Fulgini a raté le cadre de peu de la tête (4e). Autre homme qui transpire souvent le doute, Pau Lopez a de son côté fait le job dans le premier acte en écartant une drôle de reprise de Nampalys Mendy (31e), mais surtout en claquant une tête de Kevin Danso avant d’être sauvé par son poteau face à Florian Sotoca (38e).

Pape Gueye en sauveur

Dans des chaussons après son ouverture du score précoce, l’OM a tenté de remettre ça en seconde période. Mais la volée de Ndiaye, qui partait fort, a été contrée in extremis par Frankowski (48e). Un pétard mouillé avant un second acte bien en dessous du premier, d’un côté comme de l’autre, même si le RC Lens a mieux tenu la longueur que des Marseillais au bord de la rupture. En dehors de quelques frappes lointaines, le Vélodrome n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, tout en sentant que, si but il devait y avoir, il serait pour les hommes en Sang & Or. Alors que la rencontre se tendait, avec des duels de plus en plus âpres de part et d’autre, Wesley Saïd a justement surgi au cœur de la défense phocéenne pour placer un coup de casque décroisé imparable (1-1, 77e).

Loin d’être brillants, mais plus fringants physiquement, les Lensois revenaient ainsi logiquement dans la rencontre. Avec ce but, les derniers espoirs de qualification européenne s’envolaient dans le ciel marseillais. C’était avant le réveil inattendu de l’OM, grâce à un héros tout aussi inattendu : Pape Gueye. Réintroduit dans le groupe par Jean-Louis Gasset malgré son refus de prolonger, le Sénégalais a gratté un ballon à 25 mètres des cages lensoises. La suite : un une-deux d’école avec Pierre-Emerick Aubameyang, et une frappe croisée digne d’un vrai buteur pour le Sénégalais, pour faire rugir le Vélodrome et remettre l’OM aux commandes (2-1, 84e). Une issue que personne n’aurait pu prévoir, tant les Marseillais semblaient à la peine, mais qui permet aux Phocéens de toujours rêver d’Europe via la Ligue 1. À trois journées de la fin du championnat, l’OM revient à deux points de Lens (6e). De quoi aborder plus sereinement la demi-finale de Ligue Europa qui se profile, face à l’Atalanta Bergame.

Olympique de Marseille (5-3-2): Lopez – Murillo (Onana, 72e), Garcia, Gigot, Balerdi, Clauss (Luis Henrique, 78e)- Gueye, Veretout, Harit (Kondogbia, 65e) – Ndiaye (Sarr, 65e), Aubameyang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset RC Lens (3-4-2-1): Samba – Medina, Danso, Haïdara – Machado (Sishuba, 76e), El Aynaoui (Saïd, 62e), Mendy (Aguilar, 81e), Frankowski – Fulgini (Pereira Da Costa, 62e), Sotoca – Wahi (Diouf, 76e). Entraîneur : Franck Haise