La Coupe d'Europe à Francis-Le Blé ? Le président de Brest pessimiste

Voyons le verre de cidre à moitié plein : Brest est européen.

Le Stade brestois pourra-t-il jouer ses matchs de Coupe d’Europe à Francis-Le Blé ? Ça s’annonce compliqué pour le président Daniel Le Saint, interrogé par L’Équipe ce lundi : « Quand on sait que le PC sécurité, le mercredi, sera installé dans la cour de l’école, un jour d’école, on fait comment ? Sans oublier les cars régies, les espaces pour la presse, la sécurité des joueurs, sur leur parking… Il y a trop d’éléments négatifs contre nous. On a pris un conseil, mais plus on nous montre les raisons qui ont motivé leur décision, plus c’est compliqué. Seule la bienveillance des têtes pensantes de l’UEFA nous permettra de jouer la Coupe d’Europe à Le Blé. »

Le dirigeant brestois a pu rencontrer le président de la FFF, Philippe Diallo, en marge de Brest-Reims (1-1). Ce dernier lui a promis de plaider la cause des Ty-Zefs devant l’UEFA : « Il doit rencontrer le président de l’UEFA, avec qui il a de très bonnes relations, et revenir vers nous en début de semaine prochaine », a indiqué Daniel Le Saint. Les tribunes tubulaires étant interdites par le règlement, les experts de l’UEFA n’ont pour l’instant autorisé l’ouverture que d’une seule tribune de 5 000 places. En cas de nouveau refus de l’instance, Brest devra se mettre en quête d’un stade pour ces soirées de gala. Ce dimanche soir, le Stade rennais n’avait pas encore été sollicité pour le Roazhon Park, mais le club bretillien ne semble pas totalement fermé à l’idée d’accueillir son voisin, avec lequel il entretient de très bonnes relations. Reste à savoir si des discussions débuteront dans les prochains jours.

Ce serait bien le seul moyen de vivre des soirées européennes à Rennes la saison prochaine.