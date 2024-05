Frustré par Reims, Brest ne valide pas encore sa place dans le top 4

Brest 1-1 Reims

Buts : Brassier (45e+3) pour les Ty’Zef // Munetsi (26e) pour les Rémois

Un nul pour l’honneur, mais pas pour le beau jeu.

Pour sa dernière de la saison à domicile, le Stade Brestois aura eu la possession et les occasions pour l’emporter, mais partage finalement les points avec Reims (1-1). Au terme d’une rencontre peu animée et qui aura surtout vu les défenses et les gardiens briller, les hommes d’Éric Roy ont rapidement été bousculés par leur adversaire du soir. Peu avant la demi-heure de jeu, Junya Ito déborde sur son couloir droit, fixe Bradley Locko et centre en direction du point de penalty où Marshall Munesti surgit entre les défenseurs et marque d’une tête piquée (0-1, 26e). De quoi réveiller les Brestois, qui ont de la ressource et finissent pas revenir dans le coup, suite à un coup franc subtilement tiré par Kenny Lala et repris de la tête par Lilian Brassier(1-1, 45e+3).

Cette fois, Brest n’a pas su tout renverser, aussi parce que les Finistériens étaient privés de plusieurs éléments clés, comme Pierre Lees-Melou et Romain Del Castillo, blessés, ou Kamory Doumbia, prêté par Reims et donc laissé hors du groupe en raison d’un accord entre les deux clubs. Marco Bizot et Yehvann ont pu faire chauffer chacun leur tour leurs gants, alors que Steve Mounié a manqué le cadre pour le 2-1, avant de tomber sur le portier rémois dans le temps additionnel. Un nouveau nul à la maison pour les Brestois, toujours troisièmes, mais sous la menace de Lille, qui sera à Nantes dimanche, et qui ne s’est pas encore totalement débarrassé de Nice, vainqueur du Havre ce vendredi.

C’est toujours mieux que de finir en roue libre, n’est-ce pas messieurs les Rémois ?

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko (Amavi, 90e +2) – Martin (Brahimi, 90e +2), Magnetti – Le Douaron (Pereira Lage, 73e), Camara (Lebeau, 77e), Satriano – Mounié. Entraîneur : Éric Roy.

Reims (4-3-3) : Diouf, Akieme, Agbadou, Abdelhamid, Koné – Amadou Koné (Foket, 68e), Munetsi (Richardson, 68e), Teuma – Ito, Diakité (Bojang, 90e +6), Nakamura (Khadra, 68e). Entraîneur : Samba Diawara.