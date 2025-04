Lens freine Brest, Nice et Reims se réveillent

Au menu de la 30e journée de Ligue 1 qui se poursuivait ce dimanche après-midi : de la course à l’Europe et un peu de maintien. Spoiler : Reims et Nice en sortent gagnants, pas Angers.

À Brest, on restait sur cinq matchs sans défaite et on pouvait espérer rattraper le train de l’Europe en recevant Lens. Ce sera pour une prochaine fois (1-3). La belle dynamique brestoise a pourtant failli continuer alors que Pierre Lees-Melou, opportuniste sur le côté gauche de la surface, enroulait bien son ballon pour ouvrir le score (13e). Mais sur la remise en jeu, Anass Zaroury a lui aussi su placer son cuir en direction de Goduine Koyalipou et sa tête puissante (17e). Et peu avant la pause, Abdoulaye Ndiaye a un peu plus mis les siens en difficulté, en se montrant coupable d’une main quasiment sur sa ligne. Expulsion, penalty, et but de Neil El Aynaoui (45e+7). Wesley Saïd a fait le break dans les derniers instants (90e), et Éric Roy a de quoi être en colère.

Nice peut de nouveau viser la Ligue des champions

Beaucoup plus au sud, Nice recevait Angers à l’Allianz Riviera, avec l’envie de se rassurer. Chose faite (2-1), sans trop forcer. L’OGCN a cru s’abriter en marquant en fin et début de chaque période, mais Angers a résisté. De deux coups de casque, Pablo Rosario (36e) et Amir Abdi (47e) – chanceux puisque le ballon lui a rebondi deux fois dessus – ont ainsi mis les Aiglons devant. La défense a cependant fait des siennes, avec une mauvaise passe dans l’axe de Youssouf Ndayishimiye, poussée au fond sans contrôle par Yassin Belkhdim (52e). Frayeur sans conséquence.

Tout comme Auxerre face à Lille, Toulouse se présentait à Reims sans trop de motivation, ni d’enjeu. Les locaux ont su en profiter (1-0). Le TFC n’aura d’ailleurs pu tenir qu’une demi-heure. La faute au pauvre Mark McKenzie, dernier défenseur coupable d’un accrochage sur Aurélio Buta. Carton rouge difficile à encaisser mais logique, qui a dès lors libéré les Rémois en survie. Jordan Pefok s’est donc élevé dans les airs pour décroiser le cuir et lober Guillaume Restes (39e). Reims s’en est contenté.

Le SDR prend donc une petite avance sur les barrages, tandis qu’Angers glisse dangereusement en quinzième place. Nice, de son côté, est sixième et peut encore croire en la Ligue des champions.

Les résultats :

Brest 1-3 Lens

Buts : Lees-Melou (13e) pour le SB29 // Koyalipou (17e), El Aynaoui (45e+7, SP) et Saïd (90e) pour le RCL

Expulsion : Ndiaye (45e+1) pour le SB29

Nice 2-1 Angers

Buts : Rosario (36e) et Abdi (47e) pour l’OGCN // Belkhdim (52e) pour le SCO

Reims 1-0 Toulouse

But : Pefok (39e) pour les Rémois

Expulsion : McKenzie (27e) pour le TFC

