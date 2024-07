Enzo le Fée signe officiellement à l’AS Roma

Une petite saison et puis s’en va.

Un an après son arrivée au Stade rennais, Enzo Le Fée rejoint les rangs de l’AS Roma. Ce mercredi, le club de la Louve a officialisé l’arrivée du milieu polyvalent de 24 ans. C’est justement sa capacité à jouer à plusieurs postes qui aurait séduit Daniele De Rossi, entraîneur romain et fin connaisseur de l’entrejeu. Si le transfert en provenance de Lorient à l’été 2023 avait été possible contre près de 20 millions d’euros, la somme pour partir dans la capitale italienne serait sensiblement similaire d’après les médias transalpins.

« L’heure est venue pour moi de quitter ma Bretagne. Ces 15 années m’ont permis de grandir comme footballeur, mais surtout en tant qu’homme. Merci à l’ensemble des dirigeants, salariés, entraîneurs et coéquipiers pour toutes ces années », a notamment écrit le joueur sur les réseaux sociaux. Après la découverte de la Ligue Europa la saison dernière, le milieu aux 5 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues à Rennes jouera de nouveau la C3 dans le club qui a terminé à la sixième place de Serie A l’an passé.

Il aurait pu signer à Sassuolo pour retrouver Armand Laurienté.