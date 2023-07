Enzo Le Fée quitte Lorient… mais pas la Bretagne

Une fée au pays des rennes, un vrai conte d’Andersen.

Après l’arrivée pour le moins houleuse de Ludovic Blas, le Stade rennais continue de se renforcer dans le secteur des manieurs de cuir en cassant sa tirelire à hauteur de 25 millions d’euros, pour s’offrir la pépite du voisin : après sa saison royale du côté de Lorient, Enzo Le Fée (23 ans) a en effet fait le choix de rester en Ligue 1 malgré les sirènes de Bundesliga et de Premier League, paraphant ce vendredi un contrat de cinq ans avec les Rouge et Noir.

Enzo Le Fée rejoint le Stade Rennais F.C. pour une durée de 5 ans. 🔴⚫️ 𝗗𝗲𝗴𝗲𝗺𝗲𝗿 𝗠𝗮𝘁 𝗘𝗻𝘇𝗼 ! 👋 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 7, 2023

« Je voulais changer d’environnement. J’ai un moment pensé à un départ pour l’étranger, mais le critère premier était de rejoindre un club qui me voulait vraiment. Rennes, c’est le projet sportif qu’il me faut. L’équipe pratique un football que j’aime. Je suis venu pour continuer de grandir. J’ai tout pour me régaler dans cet effectif. Je reste en Bretagne, je ne serai pas dépaysé, près de ma famille, c’est important de la garder à mes côtés. Je connais déjà pas mal de joueurs, ce sera plus facile pour l’intégration », a livré le meneur de jeu morbihanais, qui portera le numéro 28.

