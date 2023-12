En direct : Rennes-Villarreal (0-0)

Bonsoir les amis !

Le Stade rennais n’a besoin que d’un match nul pour assurer la première place de son groupe et filer en huitièmes de Ligue Europa. Peuvent-ils le faire ? Absolument. Vont-ils le faire ? La dynamique récente n’est pas encourageante, mais Rennes performe en Europe cette saison. Alors on s’installe et on se reprend une bière si besoin, mais avec modération.

Vous allez bien sinon ?