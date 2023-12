Gerard Moreno a pris un jaune à cause d'une célébration pour ses filles

Décidément, quel match pour l’arbitre de ce Rennes-Villarreal.

L’imbroglio autour du troisième but rennais refusé à Enzo Le Fée n’a pas été le seul fait arbitral qui a fait jaser lors de la défaite des Rouge et noir (2-3) ce jeudi. Buteur sur penalty lors de la rencontre, Gerard Moreno a fêté sa réalisation avec sa célébration habituelle, à savoir un tirage d’oreilles combiné à un tirage de langue en direction de la caméra. La célébration est dédiée à ses deux filles et il la réalise à chaque but qu’il inscrit, comme l’a rappelé le club sur les réseaux. Sauf que celle-ci n’a pas été du goût de l’arbitre turc du soir, Atilla Karaoğlan (avec un prénom pareil, ce n’est pas étonnant), qui a sanctionné l’Espagnol d’un carton jaune.

Por si alguien se ha despistado 👅👂#UEL https://t.co/3xjoHS0hk3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 14, 2023

L’homme en noir a estimé qu’il s’agissait d’une provocation envers le public rennais, d’où la sanction. Moreno avait déjà été averti pour cette même célébration en août 2022 après un but face à l’Atlético de Madrid. La commission de discipline avait finalement annulé l’avertissement face aux justifications du joueur, jugées recevables par l’instance. L’attaquant pourrait donc faire appel auprès de l’UEFA pour les mêmes raisons, et peut-être obtenir gain de cause si l’Europe fait preuve d’autant de compréhension que l’Espagne.

L’aseptisation du football gagne du terrain.

