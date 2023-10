Rennes charge la police espagnole de Villarreal

Le Stade rennais au soutien des siens.

Au lendemain de la défaite des Bretons à Villarreal en Ligue Europa (0-1), le Stade rennais a publié un communiqué pour dénoncer les agissements de la police espagnole en marge du match, à l’encontre des 1 000 supporters présents. Le club « exprime son indignation face au traitement subi par ses supporters hier avant le match et au cours de la rencontre opposant le Stade rennais FC à Villarreal. […] L’atmosphère était particulièrement festive et bon enfant, sans aucune forme d’agressivité. Malgré cela, de 18h30 à 21h45, la communauté rouge et noir a été confrontée à des comportements brutaux et intimidants de certaines forces de l’ordre. »

Il n’y a pas qu’en France que les déplacements de supporters sont problématiques : la police crée un climat de tension alors que tout se passait bien à Villarreal. #SRFC pic.twitter.com/nQSkLilh9p — Clément Gavard (@Clem_Gavv) October 5, 2023

Des faits qui ont rappelé de mauvais souvenirs sévillans aux Rennais.

