Rennes perd la tête contre Villarreal et jouera les barrages

Rennes 2-3 Villarreal

Buts : Assignon (37e) et Blas (79e) pour les Rouge et Noir // G. Moreno (36e SP), Akhomach (63e) et Parejo (80e) pour le Sous-marin jaune

Ceux qui se demandaient si le Stade rennais avait deux visages différents cette saison, un en championnat et un en Coupe d’Europe, ont compris ce jeudi soir que ce n’était pas tant une question de compétition et que le mal était bien plus profond chez les Bretons. Ils avaient besoin d’un nul contre Villarreal pour sécuriser leur première place et se qualifier pour les huitièmes de finale, ils ont finalement tout perdu, le match (2-3) et leur ticket pour le mois de mars, dans une rencontre où ils n’auront rien maîtrisé, ni leurs nerfs, ni leur jeu, ni le scénario délirant en fin de match. Rennes jouera les barrages, comme la saison dernière, et semble plus malade que jamais.

Une histoire de secondes et de cartons

Pour la dernière de l’année au Roazhon Park, les ultras rennais avaient concocté un tifo et le stade s’est garni petit à petit, à cause de l’horaire et des embouteillages. Ça n’a pas tout de suite été très fluide sur le terrain, où la tension a pris le dessus sur tout le reste dans une première période peut-être rendue électrique par l’enjeu, mais aussi par l’arbitre qui a distribué les cartons comme on distribue des bonbons pendant Halloween (six biscottes à la pause). Si le jeune Nagida, titulaire pour la première fois dans le rôle de piston gauche, a pris sa chance et a vu son tir dévié en corner, Étienne Capoue lui a répondu en butant sur la défense rennaise. Cette dernière a encore été poussée à la faute, Jeanuël Belocian marchant involontairement sur le pied d’Álex Baena à l’entrée de la surface. Un penalty accordé en quelques secondes grâce à la VAR, puis transformé sans trembler par Gerard Moreno (0-1, 36e). Le Sous-marin jaune a paradé, mais il s’est immédiatement fait surprendre sur l’engagement : lancé en profondeur en deux passes seulement, Lorenz Assignon a déposé Altimira le long de la ligne, avant de marquer dans un angle fermé (1-1, 37e). Ce qui a fait monter la pression sur la pelouse, où Steve Mandanda a dû repousser des poings une déviation de Raúl Albiol et l’arrière-garde subir un billard de coups de tête dans la surface.

Une fin de match chaotique… et frustrante

Les coups de sifflets incessants de M. Karaoglan n’ont calmé personne, les deux camps se chauffant et le capitaine rennais écopant d’un jaune pour pas grand-chose à un moment où l’arbitre checkait la vidéo sur un accrochage entre Assignon et Baena dans la surface rennaise. Sans conséquences. Il fallait laisser la nervosité aux vestiaires, mais les Bretons ont laissé un peu plus que ça, malheureusement, en revenant sur le terrain à l’envers. Juan Foyth a dû sortir sur blessure, Benjamin Bourigeaud aussi et Mandanda a fait barrage sur le piqué de Baena. Le champion du monde a finalement craqué sur une frappe d’Ilias Akhomach, qui a fixé Arthur Theate avant de remettre son équipe devant au tableau d’affichage (1-2, 63e). Totalement hors du coup, le SRFC aurait pu sombrer dans la foulée, mais Villarreal n’en n’a pas profité et Ludovic Blas a timidement essayé de répondre d’une tentative qui a fini dans la niche de Pepe Reina. Julien Stéphan a alors proposé un changement de système, en repassant à quatre derrière, ce qui n’a pas gommé les lacunes rennaises.

Blas a pourtant rallumé la flamme en égalisant d’un beau tir du gauche (2-2, 79e), puis Rennes s’est fait rattraper par ses manques récurrents et un mouvement collectif sublime de Villarreal au bout duquel Dani Parejo a crucifié les locaux (2-3, 80e). Mandanda a empêché Brereton de faire le break, puis la fin de partie a basculé dans la folie dans les dernières secondes, Enzo Le Fée trouvant la barre sur coup franc et Assignon surgissant dans la foulée pour signer un doublé et offrir la première place aux Rennais… jusqu’à ce que la VAR et un point de règlement méconnu ne vienne refroidir tout le monde : Le Fée n’avait pas le droit de reprendre le ballon tout de suite après la transversale et l’arbitre a donc annulé le but. Cruel, même si les Bretons auraient aussi pu ne pas se compliquer la vie, tout simplement.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Wooh, Belocian (Truffert, 69e), Theate – Assignon, Le Fée, Matić, Nagida (Salah, 69e) – Bourigeaud (Blas, 55e), Yıldırım (Gouiri, 69e), Terrier. Entraîneur : Julien Stéphan.

Villarreal (4-4-2) : Reina – Foyth (Terrats, 48e), Gabbia, Albiol, Altimira – Akhomach (Coquelin, 72e), Capoue (Cuenca, 85e), Parejo, Baena – Sørloth (Morales, 72e), G. Moreno (Brereton, 85e). Entraîneur : Marcelino.

