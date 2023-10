En direct : Villarreal-Rennes (1-0)

Avec des matchs tous les trois jours, ça tourne un peu pour Pep Genesio. Auteur d’une entrée remarquée contre Nantes (3-1) dimanche, Guéla Doué est dans le onze en compagnie de son frère Désiré. Le maestro Nemanja Matić souffle, Fabian Rieder, Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri et Enzo Le Fée font banquette au profit de Baptiste Santamaria et Ibrahim Salah. Et Martin Terrier est sur la feuille de match pour la première fois depuis neuf mois, messieurs-dames !