Pronostic Villarreal Atlético de Madrid : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Liga

Villarreal nouvel obstacle sur la route de l’Atlético

La 30e journée de Liga se termine avec une affiche intéressante entre Villarreal et l’Atlético de Madrid. Le Sous-Marin jaune connaît un exercice compliqué puisqu’il occupe seulement la 9e place du classement avec 8 points de retard sur le dernier qualifié pour une compétition européenne. Ancien coach de l’OM pendant quelques semaines, Marcelino a pris la place de Quique Setien et ça va mieux pour Villarreal. En effet, les partenaires de Capoue ont certes été éliminés en Ligue Europa par Marseille, mais ils sont invaincus lors des 9 dernières journées et ils avaient battu les Marseillais au match retour (3-1), les faisant grandement douter malgré le 4-0 encaissé à l’aller. Sur ce passage, le Sous-Marin jaune a remporté ses 4 derniers matchs de Liga face à la Real Sociedad, Grenade, le Betis et Valence. Avec ses 13 buts, le Norvégien Sorloth est l’homme fort de l’attaque de Villarreal.

En face, l’Atlético a réussi à renverser l’Inter en 8es de finale de retour de la Ligue des champions et affrontera en quarts de finale le Borussia Dortmund. Cette qualification est la seule étincelle des dernières semaines, puisque les résultats des Colchoneros sont insatisfaisants au niveau national avec seulement 2 victoires lors des 7 dernières journées de championnat, et une élimination en demi-finales de Coupe du Roi face à Bilbao. Pour son dernier match, le club madrilène a reçu une claque à domicile par le FC Barcelone (0-3). À force d’enchaîner les résultats défavorables, l’Atlético a perdu sa 4e place au profit de l’Athletic Bilbao. Forfait avec les Bleus pour la première fois depuis 7 ans, Griezmann devrait être de retour. À domicile, Villarreal pourrait confirmer ses bonnes dispositions en tenant tête à l’Atlético.

