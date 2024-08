Pronostic Villarreal Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético montre déjà les muscles face à Villarreal

Villarreal a connu une entame poussive lors de la saison dernière, qui avait poussé les dirigeants à changer d’entraîneur. Récemment parti de l’OM, Marcelino avait repris le Sous-Marin jaune et lui avait permis de finir en 8e position de la Liga. Cet été, plusieurs joueurs majeurs ont quitté l’équipe comme Mandi (Lille), Traoré (Ajax), Reina (Côme), Moreno (Côme), le portier Jorgensen (Chelsea) et surtout le deuxième meilleur buteur de la saison dernière, Sorloth qui a rejoint… l’Atlético de Madrid. Dans le sens inverse, Nicolas Pépé, Willy Kambwala, Pape Gueye ou Cardona ont rejoint le club. Le Sous-Marin jaune sort d’une préparation estivale compliquée et fait face à l’un des favoris pour le titre, l’Atlético de Madrid.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

4e la saison passée, l’Atlético de Madrid cherche à redevenir compétitif pour lutter face au Real Madrid et contre le FC Barcelone dans la course pour le titre. Pour cela, Simeone a frappé fort sur le marché des transferts en attirant Sorloth, le récent champion d’Europe Robin le Normand et surtout Álvarez de City. Ces derniers viennent rejoindre Antoine Griezmann, de Paul, Llorente, Koke et Witsel. L’Atlético sort d’une bonne préparation estivale avec un nul et 3 succès. Lors de leur dernier match, les Colchoneros ont pris le dessus sur la Juventus (0-2). Avec son effectif de grande qualité, la formation madrilène vise le meilleur et doit retrouver sa régularité dans ses résultats. Déterminé à s’imposer, l’Atlético devrait prendre le dessus sur Villarreal.

► Le pari « Victoire Atlético de Madrid » est coté à 2,05 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 205€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Sorloth buteur » est coté à 2,20 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 220€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Villarreal – Atlético

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Villarreal – Atlético sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Villarreal – Atlético avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Villarreal Atlético de Madrid encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Saúl arrache une précieuse victoire pour l’Atlético sur la pelouse de Villarreal