Accroché par Villarreal, l’Atlético de Madrid perd du terrain dans la course au titre

Atlético de Madrid 1-1 Villarreal

Buts : Lino (58e) pour les Colchoneros // Moreno (29e SP) pour les Marillos

Un partout, balle au centre.

Mené et remanié, l’Atlético de Madrid est revenu au score après la pause face à Villarreal, mais perd deux précieux points en route dans la course au titre (1-1). Diego Simeone avait donc décidé de faire tourner pour cette partie, laissant notamment Antoine Griezmann sur le banc. Mal lui en a pris, puisque malgré leur domination, les Matelassiers concèdent l’ouverture du score sur un penalty de Gerard Moreno consécutif à une faute de Reinildo sur l’attaquant espagnol (0-1, 29e).

Lino sauve les meubles

Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir les joueurs de la capitale effacer ce but de retard. Tout heureux de voir le ballon lui arriver seul au second poteau après une madjer manquée d’Ángel Correa, Samuel Lino ne se fait pas prier pour inscrire son nom au tableau d’affichage (1-1, 58e). Mais malgré le coaching de Simeone et plus d’une demi-heure à pousser, l’Atlético doit finalement se contenter du nul et reste à un point du Real Madrid, qui jouera ce samedi soir à Valladolid.

Une soirée déjà réussie dans le camp merengue ?

Beaucoup de buts, mais pas de vainqueur entre Villarreal et l'Atlético