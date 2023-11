Griezmann libère l’Atlético face à Villarreal

Atlético de Madrid 3-1 Villarreal

Buts : Witsel (45e+1), Griezmann (80e) et Lino (85e) pour les Colchoneros // Gerard (20e) pour le Sous-marin jaune

Grizou à la folie, et plus si affinités.

Malmené par Villarreal, l’Atlético de Madrid s’en est remis à Antoine Griezmann pour se sortir d’une situation compliquée face à Villarreal et gratter trois points (3-1) qui lui permettent de sécuriser sa quatrième place en Liga, à deux longueurs du Barça, quatre du Real et six de Gérone, leader. Les hommes de Diego Simeone sont pourtant surpris après seulement 20 minutes de jeu. Sur une belle déviation d’Alex Baena, Alexander Sørloth décoche une puissante frappe repoussée par Jan Oblak. Mais le cuir atterrit sur Gerard Moreno qui claque une volée imparable (0-1, 20e). Le gardien slovaque est d’ailleurs de nouveau mis à contribution par Sørloth quelques minutes plus tard et garde le navire madrilène à flot avant de laisser la barre à Griezmann.

L’international français se chauffe avec une belle demi-volée (40e), puis offre le ballon de l’égalisation à Axel Witsel d’un centre à ras de terre millimétré au second poteau (1-1, 45e+1). Il faut ensuite attendre le money time pour que l’international français donne l’avantage à l’Atlético, à la réception d’un très bon centre de Marcos Llorente (2-1, 80e). Touché, le Sous-Marin jaune coule définitivement cinq minutes plus tard sur une accélération foudroyante de Pablo Barrios qui laisse à Samuel Lino le soin de conclure (3-1, 85e).

Bonne nouvelle pour les Bleus : Griezmann est au top.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Witsel, Giménez, Hermoso – Molina (Barrios, 70e), De Paul (Correa, 65e), Koke, Saúl (Llorente, 46e), Riquelme (Lino, 65e) – Griezmann, Morata (Söyüncü, 88e). Entraîneur : Diego Simeone.

Villarreal (4-4-2) : Jörgensen – Altimira, Albiol, Cuenca, Moreno (Brereton, 83e) – Pino (Akhomach, 46e), Capoue, Parejo, Baena (Romero, 74e) – Gerard, Sørloth (Terrats, 36e). Entraîneur : Miguel Tena.

