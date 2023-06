Pronostic Villarreal Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético sur sa lancée à Villarreal

En s’inclinant contre le Rayo Vallecano le week-end dernier (2-1), Villarreal a vu la Ligue des champions s’échapper. 5e de Liga, le Sous-Marin jaune ne peut plus rattraper la Real Sociedad. Impressionnant lors des dernières semaines, Villarreal avait signé une super série de 5 succès et un nul. Le revers contre le Rayo Vallecano fut donc surprenant, également au regard de la dynamique des protégés de Vallecas. Avec 4 points d’avance sur le Betis, Villarreal est assuré de la 5e place et donc de disputer la Ligue Europa qu’il avait remportée il y a 2 saisons face à Manchester United. Les points manquants pour disputer la LDC peuvent être la conséquence du départ d’Unaï Emery en cours de saison et le temps d’adaptation qu’il a fallu à Quique Setien pour imposer son style. Déterminé à conclure cette saison sur une bonne note, le Sous-Marin jaune compte sur ses hommes forts que sont Torres, Pino, Parejo ou le buteur Jackson.

En face, l’Atlético de Madrid réalise une très bonne seconde partie de saison. Il est même le meilleur club de Liga sur la phase retour. En effet, le club madrilène luttait pour rentrer dans le top 4 avant le Mondial et a effectué une très belle remontée lors des derniers mois. De plus, les Matelassiers ont proposé des rencontres intéressantes avec souvent plusieurs buts. Affichant 68 buts inscrits, l’Atlético dispose de la 3e attaque de Liga derrière le Real et le Barca, avec une seule réalisation de moins que le club catalan qui vient de décrocher le titre de champion. Cette montée en puissance provient également d’un Antoine Griezmann retrouvé. L’international français termine brillamment cet exercice avec d’excellentes statistiques (15 buts et 14 passes décisives), mais aussi une emprise sur le jeu de plus en plus importante. Lors des 21 dernières journées de championnat, la formation madrilène s’est seulement inclinée à 2 reprises sur la pelouse du champion, le Barça, dans un match où les Colchoneros auraient mérité mieux et dans un jour sans sur la pelouse de la lanterne rouge Elche. Le week-end dernier, les Matelassiers ont dominé le 4e de Liga, la Real Sociedad (2-1). Sur sa lancée et avec encore la possibilité d’aller chercher la 2e place, la formation madrilène devrait conclure en beauté sur la pelouse de Villarreal.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

