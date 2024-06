Thomas Meunier ne jouera pas contre les Bleus, Axel Witsel disponible

Meunier, tu dors toujours.

À la veille du choc entre la France et la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro, Domenico Tedesco a mis fin au suspense en conférence de presse, alors que les supporters du Plat Pays réclament des changements : « Thomas Meunier a besoin de quelques jours et de séances supplémentaires avant de pouvoir se joindre à nous. Tous les autres joueurs sont prêts. »

Blessé le 8 juin dernier en amical, Meunier était espéré et attendu sur la feuille de match des Diables rouges au moins à partir de la phase à élimination directe. Axel Witsel, également présent en Allemagne malgré une blessure légèrement plus ancienne (5 juin), est lui enfin remis et pourrait entrer en jeu face aux Bleus.

Il pourra toujours tweeter après le match.

