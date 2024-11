Toby Alderweireld a quitté la sélection belge à cause de crises de panique

Les ratés de Lukaku devant le but font plus de mal qu’on ne le croit.

Alors que la fédération belge lui a rendu un bel hommage à la mi-temps du match Belgique-Italie au stade Roi-Baudouin jeudi dernier (0-1), Toby Alderweireld est revenu sur sa fin de carrière internationale dans l’émission Het Huis, diffusée à la télévision belge ce mardi et dont le contenu a en partie été révélé dans un communiqué de la chaîne ce lundi. Le défenseur de l’Antwerp, qui avait annoncé sa retraite internationale en mars 2023, y évoque deux crises de panique successives en février de la même année qui l’auraient conduit à mettre de côté la sélection, lui qui pensait être victime d’une crise cardiaque.

Au lendemain d’une défaite et alors qu’il était en route pour l’entraînement, l’homme aux 127 sélections confie avoir soudain senti son cœur « battre à mille à l’heure. J’ai cru que j’avais une crise cardiaque et que c’était fini. Je me suis arrêté, je suis entré dans un magasin de meubles et j’ai demandé s’ils pouvaient appeler l’ambulance ». Alors que le phénomène se reproduira quelques heures plus tard, Alderweireld comprend avoir subi des crises de panique : « Je devenais fou, pensant que j’étais en train de faire une crise cardiaque et de mourir. » Une véritable alerte qui le conduira quelques semaines plus tard à annoncer son retrait définitif de la sélection des Diables rouges.

