Toby Alderweireld annonce sa retraite internationale 

Après Eden Hazard, c’est un autre cadre de la génération dorée belge qui met un terme à sa carrière internationale. Toby Alderweireld a, en effet, publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il annonce la fin de son aventure avec les Diables rouges. L’actuel défenseur de l’Antwerp facture 127 sélections, aura disputé trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016, 2020) avec la Belgique.

Bedankt allemaal – Merci à tous – Thank you all. 🖤💛❤️ pic.twitter.com/BsVTWjvcYZ

— Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) March 6, 2023