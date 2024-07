L'annonce originale d'Anderlecht pour la prolongation de Vertonghen

Une annonce très spéciale.

En fin de contrat cet été, et après un Euro raté avec la Belgique, éliminée en huitième de finale contre l’équipe de France, l’avenir de Jan Vertonghen était incertain. Si l’ancien défenseur de Tottenham avait annoncé sa retraite internationale le 5 juillet dernier, il n’en a pas fini avec le football de club. Du haut de ses 37 ans, Jan Vertonghen, arrivé en septembre 2022 à Anderlecht, prolonge d’une saison l’aventure chez les Mauves. Pour l’occasion, le club de Bruxelles a été original dans l’annonce. À la dernière page du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws ce mercredi matin, une page totalement mauve avec le logo du club et une simple phrase : « Ons Verhaal is nog niet voorbij. Jan », comprenez« Notre histoire n’est pas encore finie ».

Jan Vertonghen blijft nog een jaartje langer bij Anderlecht! ✍️💜 pic.twitter.com/elRzZjoYQx — Play Sports (@playsports) July 17, 2024

Dans les colonnes du journal, Jan Vertonghen explique brièvement son choix : « Je me sens tout à fait à l’aise ici et je ressens également le soutien des supporters et des personnes au sein du club. C’est ce qui m’a convaincu d’ajouter une année supplémentaire. »

La retraite attendra.

