Alderweireld suscite la controverse après une photo avec un politicien d’extrême droite

Qui se souvient des débordements de Toby Alderweireld sur le flanc droit ?

L’ancien Diable rouge est au cœur d’une polémique en Belgique depuis la divulgation d’un cliché tendancieux sur les réseaux sociaux. Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, un parti flamand d’extrême droite, a en effet posté sur son Instagram personnel une photo de lui en compagnie du défenseur, tout sourire et le tenant par l’épaule. La photo avait en réalité été publiée en janvier dernier afin de féliciter Alderweireld pour son Soulier d’or, qui récompense le meilleur joueur du championnat belge.

Ce cliché passe mal aux yeux de toute une partie de l’opinion publique belge. Le Vlaams Belang prône la dissolution de la Belgique et l’indépendance de la Flandre par rapport à la Wallonie. Le parti est aussi qualifié par certains observateurs de xénophobie en raison de ses positions radicales sur les questions identitaires et d’immigration. Un ancien député du parti, Dries Van Langenhove, a encore été condamné ce mardi matin à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme.

Alderweireld et Van Grieken : l’extrême droite devient-elle fréquentable ? https://t.co/y8uGPwxpW1 pic.twitter.com/066wEKOgtB — Le Soir (@lesoir) March 11, 2024

L’agent d’Alderweirld a défendu son client, insinuant qu’il n’était pas au courant de qui était Tom Van Grieken au moment de prendre la photo : « Doit-il demander une carte de membre de parti à chaque fois, ou faire une vérification pour chaque personne qui a partagé un selfie sur ses médias sociaux ? »

Un simple petit tour sur l’Instagram du joueur permet toutefois de voir qu’il suit bien le compte personnel de l’homme politique.

