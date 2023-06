La fin complètement folle du championnat belge

Super Toby.

Lors de la dernière journée de championnat belge, trois équipes ont mis une main sur le trophée lors des cinq dernières minutes d’un multiplex complètement fou. L’Union saint-gilloise a d’abord pris la tête pendant presque 45 minutes en menant sur la pelouse du Club Brugge, avant que ce dernier ne se réveille à partir de la 89e minute et ne retourne entièrement le match en l’emportant 3-1. De l’autre côté, c’est donc Genk – devant au score sur sa pelouse – qui a pris miraculeusement les commandes du championnat. Mais cela n’a que peu duré : le temps que Toby Alderweireld délivre le Royal Antwerp d’une frappe en lucarne surpuissante qui a permis à son équipe de devenir championne de Belgique.

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 4, 2023