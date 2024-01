Marc Overmars fait appel de sa suspension d’un an

It’s not Over pour Marc.

Selon le journal néerlandais De Telegraaf, Marc Overmars va faire appel de sa suspension d’un an (plus une année en sursis) reçue en novembre dernier pour avoir envoyé des messages inappropriés à des collègues féminines. Cette suspension ne devait, originellement, n’avoir effet qu’aux Pays-Bas, mais la FIFA l’avait étendue à l’échelle mondiale le mardi 9 janvier. À travers les mots de Frank Neervoort, son porte-parole, l’ancien directeur technique du Royal Antwerp juge que « le caractère disproportionné de la suspension est une raison majeure de l’appel et que Marc Overmars a déjà été puni par l’ISR (Institut néerlandais du droit du sport) ».

