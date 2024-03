En Belgique, Westerlo et Genk s’arrêtent complètement de jouer pour obtenir un point

La Belgique offre son remake d’Autriche-RFA 1982.

Ce week-end se disputait la dernière journée de la phase classique du championnat belge : à l’issue des 30 journées, les tickets pour les différents play-off étaient répartis entre les seize équipes. Le KRC Genk, qui cherchait à valider sa place dans le top 6, se déplaçait ce dimanche au KVC Westerlo, qui pouvait encore mathématiquement se retrouver dans les quatre dernières places synonymes de play-down pour le maintien.

À la 86e minute de jeu, Genk égalise (1-1). Alors que toutes les autres rencontres disputées en parallèle sont sur le point de se terminer, le constat est simple pour Genk et Westerlo : le score ne doit plus changer pour assurer leurs objectifs respectifs. Durant les six longues minutes de temps additionnel, les Genkois se sont alors contentés d’échanger des passes molles entre eux sous le regard passif des joueurs de Westerlo. Une fin de match arrangée que les 22 acteurs n’ont même pas cherché à camoufler un tant soit peu. La Gantoise, septième derrière Genk, en paie les frais malgré sa large victoire face à Charleroi (5-0), qui récupère la 13e place et qui disputera les play-down pour assurer sa place en première division.

🤔 | Les joueurs du KVC Westerlo et du KRC Genk avaient l'air satisfaits du match nul. 🤝👀 #WESGNK pic.twitter.com/jcxiXJr9UP — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 17, 2024

On espère que les joueurs de Westerlo et Genk utiliseront leur prime pour se payer des cours de théâtre.

