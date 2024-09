Genk fait casquer ses jeunes gardiens

La protection des joueurs avant tout.

Petr Čech, le célèbre gardien de Chelsea, fait des émules, et bientôt c’est toute une académie qui va porter le fameux casque qu’il a posé sur sa tête tout au long de sa carrière. C’est en tout cas ce que va faire le club belge du Racing Genk, qui a sorti Thibaut Courtois de ses rangs. Dans le but de sécuriser le poste de gardien de but, les Limbourgeois vont désormais exiger que tous les jeunes joueurs évoluant au poste de gardien de but se dotent d’un casque de protection, afin de prévenir les commotions cérébrales, indique le Laatste Nieuws.

« Nous nous efforçons d’adopter un style de jeu offensif dans notre formation de gardien de but. Nous entraînons nos gardiens à, par exemple, intervenir sur des ballons hauts et plonger dans les pieds des adversaires dans une situation de un contre un, explique Koen Witters, un membre de l’académie. En portant le casque, nous pouvons réduire de 50 % le risque de commotion cérébrale en cas de collision. »

Les futurs Thibaut Courtois seront obligés de porter le casque jusqu’en U16, après ça, libre à eux de le garder ou non.

Les acteurs de Westerlo-Genk sanctionnés pour match arrangé