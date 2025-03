Genk remporte le choc face à l’Union en Belgique avant la division de points et les play-off

Qui dit début des play-off, dit début du bordel en Belgique !

La phase classique de Jupiler Pro League se termine ce week-end, avec une rencontre disputée ce samedi et sept autres en simultané ce dimanche. Si tous les tickets des Champions Playoffs – le top 6 qui se battra pour le titre – sont d’ores et déjà distribués, le Racing Genk, leader, a signé un succès important ce samedi à domicile face à l’Union saint-gilloise (2-1), candidate elle aussi pour le titre. Les Schtroumpfs, invaincus à la maison cette saison, se sont imposés grâce à des pions de Tolu Arokodare et Oh Hyeon-gyu, et avec un but signé Anouar Ait El Hadj côté bruxellois.

Une avance de 12 points réduite à 6

À l’issue de la 30e journée, les points des six meilleures équipes (Genk, Club Bruges, Union SG, Anderlecht, Antwerp, Gand) seront divisés par deux. Avec 68 unités au compteur, les Genkois débuteront ainsi la phase des play-off avec 34 points, contre 28 pour l’Union (qui bénéficie d’un arrondissement de points supérieur) et 28, 29 ou 30 pour Bruges selon son résultat ce dimanche (les Blauw en Zwart sont dauphins avec 56 unités). Ainsi, l’avance impressionnante de 12 points des Limbourgeois sur ses deux principaux concurrents pourrait potentiellement voler en éclat… après seulement deux journées de play-off. Un scénario qui arrive régulièrement en Pro League et qui prive parfois des équipes avec le plus de points sur l’ensemble des 40 matchs (sans compter la division des points justement) de soulever le trophée.

Que la Belgique en profite, ça sera bientôt fini.

