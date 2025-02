La Belgique dit ciao à ses horribles play-offs

On va enfin y comprendre quelque chose.

Les clubs belges ont décidé de voter ce jeudi le retour à un championnat à 18 clubs (contre 16 actuellement), sans play-offs, ni play-downs, comme c’était le cas depuis la saison 2009-2010. Il fallait 33 votes positifs parmi les 49 clubs pros de Belgique pour que cette mesure soit adoptée. La Ligue belge en a reçu 34, confirmant donc ce changement à partir de la saison 2026-27, rapporte la DH Les Sports. Le choix de garder une saison de latence pour le retour à l’ancienne formule s’expliquerait par le fait de ne pas perturber les championnats en cours.

Cela signifie donc que dans deux saisons, il n’y aura plus de barrages entre les six premiers de D1 belge pour l’octroi du titre. Même chose en bas de tableau, où le mini-championnat des trois avant-dernières équipes (la lanterne rouge étant directement reléguée en D2) n’aura plus lieu. C’est aussi valable en D2, où les play-offs d’accession entre le troisième et le sixième n’existeront plus. Ce sont d’ailleurs les clubs de D2 qui sont logiquement les plus opposés à ce retour en arrière, dans un format qui leur laisse moins de chance d’accéder à l’élite.

Une curieuse mesure concernant les équipes U23 en D2

Derrière ce changement de formule se cache une étrange mesure pour les équipes réserves de moins de 23 ans. Car oui, comme ce fut le cas en Espagne dans le passé, des équipes B de grands clubs belges jouent en deuxième division. C’est le cas de Bruges, Anderlecht et Genk, dont le cas est encore plus particulier. En effet, cette dernière, lanterne rouge de D2 belge, a obtenu de la Ligue le droit de ne pas descendre même en cas de relégation sportive.

De quoi faire bondir le président de Lokeren (actuel 9e de Challenger) Thomas Bernaert, qui n’exclut pas de saisir la justice face à cette décision peu équitable. « Nous allons d’abord en discuter en interne, mais nous réfléchissons clairement à contester la décision en justice. Le fait de bétonner les équipes U23 n’est pas acceptable à nos yeux et va à l’encontre des règles de l’UEFA et la FIFA », a-t-il déclaré à nos confrères.

Encore une idée de cette saleté d’IA.

