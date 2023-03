L’Union Saint-Gilloise renverse le leader Genk

Genk 1-2 Union saint-gilloise

Buts : Heynen (24e) pour les Schtroumpfs // Nieuwkoop (42e) et Adingra (44e) pour les Apaches

Une première période intense pour le marquoir.

Entre deux rencontres de Ligue Europa, l’Union saint-gilloise se déplaçait ce dimanche après-midi chez le leader de Pro League, Genk. Troisièmes avec huit points de retard au coup d’envoi, les Bruxellois devaient s’imposer pour ne pas laisser leur adversaire s’envoler en tête, à cinq matchs de la fin de la saison régulière. Et c’est gagné avec un succès renversant.

Ce sont les Saint-Gillois qui se procurent la première occasion. Dès la cinquième minute, Boniface se présente seul face à Vandevoordt, mais le futur portier de Leipzig empêche l’ouverture du score adverse. Un avertissement qui lance véritablement le match de Genk, dont la domination est concrétisée à l’approche de la demi-heure de jeu. Après une course de quarante mètres, Munoz serre Heyden qui tente de lui remettre d’une petite louche. Mais Van Der Heyden, malheureux, contre le ballon de la main. Le capitaine de Genk, Bryan Heynen, prend ses responsabilités, profitant de l’aubaine pour ouvrir le score sur penalty (1-0, 24e).

Un avantage que les locaux manquent de doubler dix minutes plus tard, mais le but de Munoz est refusé pour hors-jeu. Le tournant du match. Pourtant très timides offensivement, les Bruxellois mettent un coup de collier avant la pause. Résultat : deux buts en une poignée de secondes. Le premier par Nieuwkoop qui, bien servi par Adingra, égalise de la tête (1-1, 42e). Puis, quasiment sur l’engagement, Adingra, pas attaqué à l’entrée de la surface, se mue en buteur pour permettre à l’Union de virer en tête à la pause (1-2, 44e). Un écart que les Schtroumpfs du KRC Genk ne parviendront pas à combler, malgré un nouveau but refusé à Munoz à vingt minutes du terme. Après avoir ramené un bon match nul de Berlin, les Unionistes poursuivent donc leur belle semaine, en infligeant à Genk sa troisième défaite à domicile de la saison. Les voilà donc de retour à cinq points seulement de leur adversaire du jour, leader au classement.

L’Union fait la force.

Genk (4-2-3-1) : Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie (Ouattara Mohammed, 86e), Artega – Heynen (c) (Ait El Hadji), Hrosovsky, Paintsil (Preciado, 87e), El Khannous (Sor, 74e), Ndayishimiye – Samatta. Entraîneur : Wouter Vrancken.

Union Saint-Gilloise (3-5-2) : Moris – Kandouss, Burgess, Van Der Heyden – Lynen, Teuma (c) (El Azzouzi, 65e), Lazare (Puertas, 85e), Nieuwkoop, Adingra (Lapoussin, 85e) – Boniface (François, 84e), Vertessen (Nilsson, 50e). Entraîneur : Karel Geraerts.

