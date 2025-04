Comme le dirait l’immense René Malleville, « c’est honteux ».

Match sous tension entre le premier et le troisième du championnat belge. Sur la pelouse de Genk, l’Union saint-gilloise mène 2-0 à la 92e minute, mais voit Tolu Arokodare réduire le score pour les locaux. Pleins d’euphorie et l’espoir ravivé, les Schtroumpfs poussent pour aller chercher le match nul.

Une mauvaise blague belge

À une minute de la fin du temps additionnel, Genk a le ballon et tente de construire sa dernière action. Mais c’était compter sans la fourberie du banc l’USG, qui cherche à stopper l’offensive dès ses prémices… en jetant un deuxième ballon sur la pelouse. L’auteur n’est pas formellement identifié, mais l’arbitre a exclu l’intendant Ibrahim Fadili, considéré comme le fautif sans qu’on en soit certain.

Finalement, Genk n’arrivera pas à égaliser. Eux qui avaient terminé premiers après les 30 journées de championnat se retrouvent désormais troisièmes, à égalité avec la Royale Union SG, à deux points du Club Bruges. Mais ce geste n’a pas rendu fier Sébastien Pocognoli, coach principal du club bruxellois, dans des propos relayés par la DH : « Que ce soit clair, ce n’était pas beau. J’en ai directement parlé dans les vestiaires. Et ce n’était pas quelque chose de planifié non plus. On est une équipe qui a toujours la bonne attitude sur le banc et à côté du banc tout au long de l’année. J’étais debout devant le banc et je ne sais pas qui a fait cela ; je tirerai cela au clair dans le car au retour. J’ai tout de suite présenté mes excuses à l’arbitre. Mais je ne veux pas que cela occulte notre prestation. »

On n’y comprend tellement rien à leur système de championnat, que mettre un deuxième ballon en jeu ne nous semblait pas si déconnant.

