Courtois ne reviendra pas en sélection tant que Tedesco sera sur le banc

Depuis juin 2023, Thibaut Courtois n’a plus porté le maillot de la Belgique. Revenu à temps après une longue blessure, le gardien du Real Madrid postulait clairement à une place dans le groupe des Diables rouges pour l’Euro 2024, mais Domenico Tedesco lui avait fermé la porte au nez. Le contentieux entre le sélectionneur et le portier a démarré lorsque le brassard de capitaine avait été confié à Romelu Lukaku en l’absence de Kevin De Bruyne.

Il n’en fallait pas plus pour que l’égo de Thibaut Courtois prenne le dessus. Au point de laisser tomber la sélection ? Oui, car, ce jeudi, le Madrilène a publié un long message sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu’il ne reviendrait pas tant que Domenico Tedesco sera à la tête de l’équipe. « Suite aux événements avec le sélectionneur et après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas revenir dans l’équipe nationale belge sous sa direction. Dans cette affaire, j’accepte ma part de responsabilité. La Fédération, avec laquelle j’ai eu plusieurs discussions, accepte ma position et les raisons qui m’ont conduit à cette décision douloureuse mais cohérente », a-t-il communiqué. Le gardien estime qu’il « s’agit de la meilleure solution pour la Belgique » en éloignant au maximum la tension.

