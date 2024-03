Une attitude goatesque, mais pas dans le bon sens du terme.

Lourdement battu par Gand le week-end dernier (5-0), le Sporting Charleroi est contraint de jouer les play-down en Belgique, un minichampionnat avec trois autres clubs pour se disputer le maintien en première division. Cette saison cauchemardesque suscite la colère du groupe de supporters des Storm Ultras 2001. Ce vendredi, des bottes de foin ainsi qu’une affiche « Bon app’ les chèvres » attendaient les joueurs à l’entrée du centre d’entraînement. Dans les vestiaires, du foin a aussi été déversé sur le sol et sur les bancs.

Le groupe d’ultras a publié un communiqué sur Facebook, fustigeant les joueurs du Sporting pour leurs performances et les invitant à nettoyer eux-mêmes les lieux. « Après avoir décoré toute l’année les champs de football, où hormis bêler et glander, elles n’ont pas fait grand-chose, les chèvres avaient faim et froid, ont expliqué les Storm Ultras 2001. De gentils bergers ne pouvaient rester insensibles à cette situation dramatique et ont donc gracieusement offert le repas et aménagé leur étable pour ne pas qu’elles aient froid. »

Pas sûr que les Zèbres, comme ils sont surnommés en Belgique, aient l’habitude de ce type de régime alimentaire.

