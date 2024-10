Les filouteries de Stijn Stijnen, coach du Patro Eisden, enfin dévoilées

Taille Patro.

Charleroi s’est pris les pieds dans le tapis, mardi, en coupe de Belgique, en tombant dans le piège du Patro Eisden (D2) avec la manière (4-1). Quand les supporters Carolos pointent du doigt la nullité de leur équipe, qui n’a plus gagné depuis le 15 septembre, d’autres dénoncent plutôt des pratiques frauduleuses du club du Limbourg, qui ne serait pas à son coup d’essai pour déstabiliser ses adversaires. « Ils font tout pour vous intimider, alerte un entraîneur anonyme ayant déjà eu affaire à l’ancien gardien international Stijn Stijnen, l’homme à la tête du Patro depuis 2018, dans les colonnes du Het Nieuwsblad. Ses méthodes relèvent de l’intimidation pure et ne devraient pas avoir leur place dans le football belge. »

L’entraîneur de Charleroi, Rik De Mil, a confirmé tout cela juste après le naufrage de son équipe : « Il faisait 30 degrés dans un vestiaire si étroit que des membres de mon staff ont dû s’asseoir par terre. »

« Ce club entier repose sur la provocation et la manipulation mentale »

Chauffage mis à fond, javel dans les toilettes pour rendre la respiration difficile, faux mur pour réduire la taille du vestiaire, l’entraîneur de 43 ans se montre plutôt rusé quand il s’agit de mettre ses adversaires dans l’inconfort. « Chaque adversaire qui joue là-bas rencontre des problèmes, pose un second entraîneur, qui lui aussi a souhaité garder l’anonymat. Ce club entier repose sur la provocation et la manipulation mentale. L’herbe est laissée plus longue intentionnellement, des joueurs prétendument blessés sont quand même sur le terrain. » Stijnen ne s’est d’ailleurs pas caché et a totalement assumé « avoir tout fait pour être un adversaire désagréable » pour Charleroi.

Déjà, le type s’appelle Stijn Stijnen, c’est louche…

