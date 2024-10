Des supporters belges adoptent le peignoir au stade

À l’aise.

Certains viennent au stade en costard. Eux ont préféré une tenue plus décontractée. De drôles de supporters ont assisté à la victoire du Standard de Liège contre Charleroi vêtus de peignoirs dimanche soir (2-1). Le réalisateur de la rencontre les a repérés en train de suivre la rencontre avec une bouteille à la main, au bord du terrain, à quelques mètres d’un poteau de corner. Ils sortaient probablement de leur jacuzzi puisqu’ils occupaient une suite de luxe, installée à Sclessin depuis un an. « Elle prend la forme d’un container et contient notamment un jacuzzi, des divans, un bar privé ou encore une terrasse privative », précise Le Soir.

🏠 | Quand tu te sens vraiment chez toi au stade. 🤣🥋 #STACHA pic.twitter.com/CkhE3CGPjz — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 20, 2024

D’autres ont essayé, ils ont eu des problèmes.

