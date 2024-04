Le père d'un joueur de l'Union saint-gilloise se lâche contre Anderlecht

Il faut toujours jeter un œil à ce que font les parents sur les réseaux sociaux.

Battue ce lundi contre Genk (1-0) après plus de six mois sans défaite en championnat, l’Union saint-gilloise sent le souffle chaud d’Anderlecht sur sa nuque. Les Mauves reviennent en effet à la hauteur de leur voisin en tête des play-off du championnat belge. Dans un live sur TikTok après la rencontre, le père de Noah Sadiki, joueur de l’Union acheté à Anderlecht l’été dernier, a complètement dérapé. Visiblement nerveux, le paternel a directement chargé les supporters du club formateur de son fils.

« Les Anderklettes (« klette » étant une insulte bruxelloise, NDLR), les seuls à être contents comme s’ils avaient gagné la Coupe, […] alors que les imbéciles de supporters pleuraient l’année dernière, a déblatéré le père du joueur. Vous êtes tellement idiots, soi-disant votre club est grand, mais vous vous rabaissez ici devant un fanatique de l’Union. » Le père Sadiki a ensuite sorti un ancien maillot d’Anderlecht de son rejeton pour exprimer tout son dégoût : « Ça c’est pour ma salle de bain, c’est mon torchon ! »

😡 | Le père de Noah Sadiki n'avait visiblement pas envie de rire avec les Anderlechtois ce soir 🎥 @AnderlechtESpic.twitter.com/bGYeA1Msvo — Ma Pro League (@MaProLeague) April 1, 2024

À noter que le mot « torchon » signifie « serpillère » en Belgique, ce qui rend le propos encore plus violent.