Eden Hazard de plus en plus proche de la retraite

Les Trois Frères.

Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus n’ont réalisé que deux opus, mais pourraient bien avoir le troisième volet de cette trilogie avec un petit voyage en Belgique. À travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Thorgan Hazard, nouveau joueur d’Anderlecht, appelle son grand frère Eden, actuellement sans club depuis son départ de Real Madrid, pour lui lancer un défi. « Tu n’as pas envie de jouer à l’Union (saint-gilloise) ? Comme ça, on est tous les trois à Bruxelles », lui demande-t-il faisant également référence à Kylian, le benjamin de la fratrie, qui évolue à Molenbeek.

Een Gouden Schoen landt in het Lotto Park! 👟🏆 #MAUVE. pic.twitter.com/WqlfmqCGrv — Play Sports (@playsports) September 15, 2023

« Pour le fun ça serait bien… », laisse planer la légende du LOSC et de Chelsea. Mais pas question d’affronter Liverpool en Ligue Europa et se remémorer les bons souvenirs de ses années britanniques, l’essentiel est ailleurs pour lui. « Je n’ai pas envie. Je peux signer à l’Union une semaine pour le match contre Anderlecht, et une autre semaine pour jouer contre le RWDM. Et après j’arrête, c’est sûr », répond Eden Hazard, encore flou sur son avenir à seulement 32 ans.

On espère que l’Union saint-gilloise tentera quand même le coup.

