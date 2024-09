Sofiane Boufal fait son retour en Europe

La surprise du jour.

Sofiane Boufal est un nouveau joueur de l’Union saint-gilloise, et le Marocain est désormais lié au club bruxellois jusqu’en 2026. Depuis la résiliation de son contrat avec l’écurie qatarienne d’Al Rayyan, où il n’a pas vraiment brillé avec neuf matchs et trois petits buts marqués, l’ancien Angevin de 30 ans était à l’affût d’un nouveau projet, et il pouvait difficilement espérer mieux, puisque c’est l’USG qui l’a attiré dans ses filets.

Le club belge a toujours été dans les deux premières équipes à l’issue de la phase régulière depuis sa remontée en 2021, avant de laisser le titre s’échapper en play-off. Mais la saison passée, les Unionistes ont enfin concrétisé leur résurrection en mettant la main sur leur premier trophée depuis 89 ans avec la coupe nationale, appelée Crocky Cup dans le Plat Pays. À Bruxelles, celui qui a participé à l’aventure marocaine à la Coupe du monde 2022 disputera également la Ligue Europa, où il croisera d’ailleurs le chemin de Nice.

Un ancien joueur frisson de la Ligue 1, ça ne s’oublie pas.

