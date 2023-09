Thorgan Hazard signe à Anderlecht

Anderlecht ou le choix du second.

Après Schmeichel, le fils, voilà que débarque Hazard, le frère. International belge à 47 reprises, Thorgan Hazard s’est en effet engagé avec Anderlecht pour trois ans et un contrat estimé à 4 millions d’euros, en provenance du Borussia Dortmund. Prêté en deuxième partie de saison dernière au PSV Eindhoven, et en manque de temps de jeu dans la Rhur, le joueur de 30 ans retrouve donc un nouveau défi pour se relancer.

Après trois saisons et demie au BvB, avec lequel il a remporté une Coupe et une Supercoupe d’Allemagne, c’est surtout l’occasion pour Hazard de revenir dans le viseur de Domenico Tedesco, à un an de l’Euro. La dernière pige de l’ailier en Jupiler Pro League remonte à la période 2012-2014 avec Zulte-Waregem, où il aura disputé 90 matchs pour 21 buts. Il y retrouvera aujourd’hui son petit frère Kylian, pensionnaire de Molenbeek.

Et Eden dans tout ça ?

Mercato : Kasper Schmeichel a trouvé où rebondir