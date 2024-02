Anderlecht arrache la victoire à Bruges

Bruges 1-2 Anderlecht

Buts : Jutglà (18e) pour Bruges // Vázquez (79e) et Angulo (90e+1) pour Anderlecht

C’était une après-midi de gala ce dimanche, en Belgique.

Bruges et Anderlecht, respectivement troisième et deuxième de Jupiler Pro League, se retrouvaient pour un choc de haute volée. Et le choc n’a pas déçu, puisque le suspense a duré jusqu’au bout avec un sacré retournement de situation. Les Brugeois ont d’abord pu s’estimer heureux en ouvrant le score par l’intermédiaire de Ferran Jutglà, l’ancien Barcelonais, au bon endroit pour reprendre une tête d’Hans Vanaken (18e) quelques minutes après avoir vu une première réalisation d’Anderlecht être annulée pour un hors-jeu (12e). Pas vernis, les Mauves ont même vu un deuxième pion leur être enlevé pour une faute de main, alors que Kasper Dolberg avait trouvé la mire (27e).

Mais les hommes de Brian Reimer ne sont pas dauphins de l’Union saint-gilloise pour rien, et ont enfin piqué à une dizaine de minutes du terme : sur un centre de Thorgan Hazard, Luis Vázquez a placé une tête imparable pour Simon Mignolet (79e). Bruges s’est cependant réveillé en tentant de remettre un coup d’accélérateur et en ratant bon nombre de situations dangereuses, mais il a fini par se faire surprendre dans le temps additionnel : sur une frappe manquée d’Anders Dreyer, Nilson Angulo a coupé avec réussite la trajectoire du ballon et a poussé le ballon au fond (90e+1).

Opération en or pour les Mauves, qui prennent douze points d’avance sur leurs hôtes du jour.