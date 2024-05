Un ancien espoir du PSG et du Barça pose ses valises en D2 belge

Avoir un nom stylé ne suffit pas pour percer.

Trois ans après son départ du PSG, Kays Ruiz-Atil s’est un peu perdu dans les limbes du football européen. Sans club depuis son départ d’Auxerre en juin 2023, où il n’aura disputé qu’un petit match, le joueur formé au club de la capitale a signé ce jeudi au Royal Francs Borains, maintenu de justesse en deuxième division belge.

« Je repars d’une feuille blanche en signant aux Francs Borains. J’ai fait des erreurs dans le passé, je les ai comprises, j’ai beaucoup appris et je suis prêt à rebondir. Je n’ai que 21 ans et je suis déterminé », a lâché le Franco-Marocain. Lancé en Ligue 1 par le PSG à seulement dix-huit ans, le milieu avait rapidement plié bagages à cause d’un conflit avec ses dirigeants autour de son temps de jeu. Envoyé au Barça puis à Auxerre, Kays Ruiz-Atil n’aura jamais vraiment réussi à se relancer. Notons que son agent est Nikola Lozina, influenceur belge connu pour sa participation à des télé-réalités comme Les Princes de l’Amour et Les Marseillais.

De toute façon, le flocage « Ruiz » est déjà pris au PSG.

